Россия планирует более 20 учений в приграничном с Украиной округе

Об этом соощает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

"Войска Южного военного округа приступили к выполнению задач учебно-боевой подготовки в новом учебном году… В 2014 году при проведении плановых мероприятий боевой подготовки в соединениях и воинских частях Южного военного округа особое внимание было уделено повышению интенсивности практических занятий, учений и профессиональной подготовке командиров всех степеней", — говорится в сообщении.

Читайте такжеСНБО: Военные РФ обстреливают украинские села из тяжелой артиллерии и хвастаются этим в соцсетяхПри проведении учений в этом году было задействовано более 30 полигонов.

В ракетных войсках и артиллерии (РВ и А) округа проведено более 370 тактических учений различного масштаба, около 150 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии, выполнено порядка 5 тысяч боевых стрельб. В сравнении с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки в соединения и частях РВ и А возросла на 20%.