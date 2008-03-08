В Италии замужним женщинам официально разрешили врать о неверности

В Италии замужним женщинам официально разрешили лгать под присягой, когда дело касается супружеской неверности.

Такое постановление вынес верховный кассационный суд, сообщает телекомпания НТВ.

Прецедентом стал частный случай: 48-летнюю итальянку, состоящую в браке, признали виновной в даче ложных показаний - она отрицала связь с любовником. Та оспорила вердикт и выиграла. Судьи сочли, что сокрытие фактов супружеской измены допустимо, если женщина стремится сохранить свою репутацию.

Ранее кассационный суд Италии – в нем преимущественно работают пожилые мужчины - уже принимал неоднозначные решения. В прошлом году он распорядился не заводить уголовные дела по фактам изнасилования, если жертва была в узких джинсах, обосновав это тем, что такие брюки не снять без согласия самой дамы. Позже под давлением правозащитников вердикт отменили.