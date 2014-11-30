Застреливший подростка в Фергюсоне полицейский уволился

Полицейский Даррен Уилсон, застреливший минувшим летом в американском Фергюсоне (штат Миссури) 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, уволился из правоохранительных органов США.

Как сообщил в субботу вечером его адвокат Нил Брантрэйгер, поданное прошение об отставке вступает в силу немедленно, пишет ТАСС.

Со дня трагического инцидента, 9 августа, Уилсон, проработавший в полицейском управлении Фергюсона шесть лет, находился в административном отпуске - он был отстранен от исполнения служебных обязанностей с сохранением содержания. По словам адвоката, страж порядка вынужден был все это время скрываться из-за угрозы физической расправы.

Читайте такжеВ Фергюсоне арестованы еще 15 человек Нескольким днями ранее Брантрэйгер сообщил, что полицейский намерен уволиться из правоохранительных органов. "Вопрос не в том, уволится он или нет. Вопрос в том, когда он это сделает", - сказал адвокат.

Как отмечала телекомпания CNN, Уилсон не хотел увольняться из полиции до объявления решения присяжных по его делу, поскольку это могло быть расценено как признание им своей вины.