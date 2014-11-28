Полицейский, застреливший подростка в Фергюсоне, вынужден скрываться

Об этом сообщил его адвокат Нил Брантрэйгер, передает ТАСС.

По его словам, буквально через несколько дней после того трагического инцидента, Уилсону сообщили, что в интернете ведется активный поиск его адреса. Через три часа, собрав несколько сумок с вещами, "он подался в бега".

"Он вынужден был оставить недостриженной лужайку перед домом, которую он приводил в порядок, когда ему сообщили эту новость", - заявил защитник телекомпании CNN.

С тех пор, по данным Брантрэйгера, Уилсон постоянно скрывается, переезжая с места на место. В частности, несколько дней он жил в квартире одного из своих юристов. "Стали поступать угрозы в его адрес. За его жизнь были даже предложены вознаграждения", - рассказал адвокат.

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В этих условиях, по его словам, Уилсону даже пришлось предпринять некоторые меры для изменения внешности.

"Ему пришлось научиться жить таким образом, чтобы его никто не замечал, – пояснил адвокат. – Для этого, естественно, он предпринял некоторые меры. Это очень странный образ жизни, но сейчас ему очень важно уберечь свою семью".

Ранее адвокат полицейского сообщил, что тот намерен уволиться из правоохранительных органов. "Вопрос не в том, уволится он или нет. Вопрос в том, когда он это сделает", - сказал Брантрэйгер.