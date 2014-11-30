Лига арабских государств попросит ООН определить срок ухода израильтян из Палестины

Лига арабских государств (ЛАГ) намерена обратиться в ООН с просьбой определить крайний срок "окончания израильской оккупации палестинских территорий".

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на форуме ЛАГ в Каире, заявил, что намерен призвать Совет Безопасности ООН поддержать свое требование об уходе израильтян с палестинских территорий в течение двух лет.

По его словам, нынешняя ситуация недопустима, поскольку израильтяне продолжают строительство поселений на оккупированных территориях.

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