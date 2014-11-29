РФ на Донбассе потеряла столько же солдат, сколько США в Ираке за почти 12 лет - СМИ

Об этом говорится в статье газеты Financial Times, передает Радио Свобода.

Издание отмечает, что в Украине пришло время назвать войну войной. Ведь не глядя на то, как конфликт в Украине называют Соединенные Штаты, что говорит Россия о своей причастности к этому конфликту, Европа является свидетелем крупнейшей войны по количеству погибших со времен советского вторжения в Афганистан.

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"Пришло время признать этот конфликт войной", - пишет издание.

По мнению автора статьи, то, как РФ отрицает свое присутствие в Украине, похоже на то, как СССР врал про Афганистан.

Издание отмечает, что во времена советского лидера Михаила Горбачева российские СМИ имели больше свобод, чем они имеют сейчас, во времена российского президента Владимира Путина. Впрочем, существует интернет и скрывать информацию о погибших россиянах в Украине сложно, ведь Украина имеет и наиболее свободные русскоязычные издания в мире.

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"Пришло время признать, что конфликт на Донбассе - это первая европейская межгосударственная война с 1945 года", - отмечает Financial Times.