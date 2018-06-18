Авиаудар на востоке Сирии: погибли более полусотни проправительственных бойцов

Из-за авиаудара на востоке Сирии погибли более 50 бойцов, воевавших на стороне президента страны Башара Асада. Коалиция под руководством США отрицает причастность к атаке.

В результате авиаудара в Сирии в ночь на понедельник, 18 июня, погибли по меньшей мере 52 бойца, воевавших на стороне сирийского режима.

Среди них было примерно 30 иракцев, передает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.

Удар был нанесен возле поселка Аль-Хари и города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Наблюдатели сообщили, что этот авиаудар по проправительственных силах был одним из сильнейших. Пока, однако, неизвестно, кто его нанес. Сирийские государственные СМИ обвинили в атаке коалицию под руководством США. Но в Пентагоне опровергли это. "Ни один член коалиции под предводительством США не осуществлял ударов вблизи Абу-Кемаля", - сообщил представитель командования вооруженных сил США, передает агентство Reuters.

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Сирийский конфликт начался весной 2011 года с мирных протестов против режима президента страны Башара Асада, которые потом превратились в полномасштабную гражданскую войну с участием иностранных государств и террористических групп. С тех пор более 350 тысяч людей были убиты, а миллионы сирийских граждан стали беженцами.