В Бельгии в результате столкновения велогонщиков с машиной пострадали 20 спортсменов (фото)
08:30, 18 июня 2018Мир
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По словам владелицы автомобиля, она остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла, когда в авто врезались велогонщики.
20 велогонщиков пострадали в результате инцидента / Twitter
В Бельгии 20 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщает бельгийский вещатель RTBF.
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Трое спортсменов из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных велосипедистов незначительные травмы.
По словам владелицы автомобиля, она остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла, когда в авто врезались велогонщики.
На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи.
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