В Бельгии в результате столкновения велогонщиков с машиной пострадали 20 спортсменов (фото)

По словам владелицы автомобиля, она остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла, когда в авто врезались велогонщики.

В Бельгии 20 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщает бельгийский вещатель RTBF. Читайте такжеНаезд полицейского авто на подростка в Киеве будет расследовать СБУ Трое спортсменов из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных велосипедистов незначительные травмы. По словам владелицы автомобиля, она остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла, когда в авто врезались велогонщики. На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи.

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