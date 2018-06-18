В Бельгии в результате столкновения велогонщиков с машиной пострадали 20 спортсменов (фото)

08:30, 18 июня 2018
Мир
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20 велогонщиков пострадали в результате инцидента / Twitter

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Трое спортсменов из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных велосипедистов незначительные травмы.

По словам владелицы автомобиля, она остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла, когда в авто врезались велогонщики.

На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи.

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Теги: #ДТП с велосипедистом