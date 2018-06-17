Шпионский скандал: Вена требует от Берлина объяснений по поводу многолетнего слежения

Немецкая спецслужба BND вела на протяжении многих лет слежки за рядом организаций в Австрии.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастиан Курц потребовали от Берлина объяснений по поводу многолетней шпионской деятельности со стороны Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которая велась на австрийской территории. Читайте такжеНемецкая разведка несколько лет вела слежку за госструктурами США - Spiegel

"Масштаб слежки был грандиозным", - заявил Курц на совместной с Ван дер Белленом пресс-конференции, передает «Немецкая волна».

Президент Австрии подчеркнул, что "шпионаж за дружественными странами есть не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым", цитирует информагентство dpa. Официальная Вена сейчас ожидает информации от Берлина относительно того, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена. Необходимо также удостовериться, что она действительно прекращена, подчеркнул Курц. По его словам, если данные были сохранены, их необходимо удалить.

Австрийские издания - журнал Profil и газета Der Standard - раньше в субботу, 16 июня, обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии: слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международными организациями и посольствами, расположенными в Вене. По данным издания, с 1999 по 2006 год всего в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также по ряду подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.

Напомним, несколько лет назад немецкие СМИ уже сообщали, что BND до 2013 года шпионила за посольствами и институтами стран ЕС, а также других дружественных государств. В частности BND попала под шквал критики за то, что помогала американской спецслужбы NSA в сборе развединформации в Европе.