Премьер Греции: соглашение с Македонией откроет новую эру безопасности

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Соглашение об изменении названия Македонии создает основу для длительной стабильной ситуации в сфере безопасности в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после церемония подписания соглашения, сообщает Европейская правда со ссылкой на Protothema.

"Мы здесь, чтобы столкнуться с бременем нашей собственной истории. Мы оба здесь, чтобы выполнить наш патриотический долг, мы собрались не для того, чтобы оплакивать поражения в прошлом", - сказал Ципрас.

По его словам, сегодняшнее подписание создает основы для новой эры безопасности.

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"Когда мы познакомились с Зораном в Давосе, было очень холодно. В течение 25 лет холод был и в отношениях наших стран. Мало кто верил, что мы сможем это сделать. Мы достигли взаимовыгодного соглашения", - отметил премьер.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.