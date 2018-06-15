Трамп заявил, что Обама хотел войны с КНДР

Он отметил, что у него сложилась «хорошая химия» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама был готов к войне с Северной Кореей. Об этом сообщается в твиттере телеканала Fox News.

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«Когда я говорил с президентом Обамой, он, по существу, был готов начать войну с КНДР», — сказал Трамп.

В другом твите он отметил, что у него сложилась «хорошая химия» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время саммита в Сингапуре, который прошел 12 июня.