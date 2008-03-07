Грузия обвиняет Россию в ”тяжелейшей провокации”

Отмена Россией торгово-экономических, финансовых и транспортных санкций в отношении Абхазии вызвало крайнюю обеспокоенность в Тбилиси.

МИД Российской Федерации сообщил в четверг, что Россия отменила введенные в 1996 году торгово-экономические, финансовые и транспортные санкции в отношении Абхазии и предложила другим странам СНГ также выйти из режима ограничений в отношении непризнанной республики. МИД России свое решение объясняет тем, что ситуация с 1996 года кардинально изменилась, и упрекает грузинскую сторону в отсутствии конструктивного подхода к выполнению ранее достигнутых договоренностей.

При этом Москва подчеркивает, что решение не связано с ситуацией вокруг провозглашения независимости Косово и не меняет позицию России о признании территориальной целостности Грузии.

В пятницу посол РФ в Тбилиси Вячеслав Коваленко был вызван в МИД Грузии, где ему была вручена нота протеста в связи с решением Москвы.

Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе, комментируя решение России о снятии экономической блокады Абхазии, назвал его "недружественным шагом". Он, несмотря на заверения Москвы в обратном, считает, что это "реакция России на признание независимости Косово". Вместе с тем он выразил уверенность, что за этим решением не последует аннексия грузинской территории.

"Жаль все-таки, что Россия приняла такой недружественный шаг по отношению к нам", - добавил Гургенидзе.

В парламенте Грузии посчитали, что отмена санкций является очередной попыткой помешать вступлению Грузии в НАТО: "Россия пытается помешать процессу интеграции Грузии в НАТО и использовать в качестве разменной монеты в этом деле Абхазию. Это большая ошибка России. В этом вопросе в грузинском политическом спектре царит полное единогласие, так что внутриполитического раскола не произойдет", - сказал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили.

Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что Тбилиси может объявить вне закона все российские военные подразделения в Абхазии.

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия России "незаконными и аморальными". Снятие санкций, по словам Саакашвили - это "тяжелейшая провокация, направленная на дестабилизацию ситуации на Кавказе".