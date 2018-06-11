Черный лимузин и огромная охрана: Ким Чен Ын прогулялся по Сингапуру перед историческим саммитом (фото, видео)

Сотрудники Reuters по всему городу проследили его кортеж, в который вошли автобусные грузы сотрудников службы безопасности и помощников, сопровождаемых десятками сингапурских полицейских на мотоциклах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на исторический саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Молодой северокорейский лидер находится под серьезной охраной в гостинице в центре города и не появлялся на публике в понедельник до 9 вечера, когда один из его сотрудников службы безопасности жужжал возле холла отеля, выкрикивая «Все готово!».

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Ким появилась в своем фирменном мао-стиле, чтобы выйти к своему черному лимузину в сопровождении своей сестры Ким Йо Чон и помощников.

Сотрудники Reuters по всему городу проследили его кортеж, в который вошли автобусные грузы сотрудников службы безопасности и помощников, сопровождаемых десятками сингапурских полицейских на мотоциклах.

Его первой остановкой был парк с футуристическими, древовидными инсталляциями, Сад у залива, который также может похвастаться самой большой стеклянной теплицей и самым высоким крытым водопадом в мире.

Затем Ким остановился в отеле Marina Bay Sands, который напоминает гигантскую доску для серфинга, расположенную на трех высоких колоннах, чтобы посмотреть на яркие огни города из сада на крыше и огромного бассейна.

На обратном пути к гостинице Ким шел вдоль набережной, где находится неофициальный талисман Сингапура.