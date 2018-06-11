В новом правительстве Италии пригрозили закрыть порты для спасательных судов с мигрантами

Италия призвала Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну, но получила отказ.

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини угрожает закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает газета La Repubblica, передает DW.com.

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По информации издания, Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.

В прошлом году предшественник Сальвини на посту главы МВД Италии обратился к европейским партнерам с подобным требованием. Однако запрос Марко Миннити был отклонен, поскольку в соответствии с правом на порт-убежище терпящие бедствие суда, а также корабли, на борту которых присутствуют потерпевшие кораблекрушение, должны быть допущены в порт.