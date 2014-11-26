Казахстан прекратил поставки электроэнергии в Россию из-за падения рубля - СМИ

Казахстан из-за падения рубля прекратил с 24 ноября поставки электроэнергии в Россию. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на CA-News, которое цитирует соответствующее заявление председателя правления казахстанской госкомпании «Самрук-Энерго» Алмасадама Саткалиева.

«Что касается поставок электроэнергии, то в данном случае мы прекратили с 24 ноября поставки электроэнергии в Россию по причине девальвации. Это не выгодно стало для наших станций. Потеря этого рынка - существенный момент», - отметил Саткалиев.

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По его данным, причиной отказа от дальнейшей продажи электричества стала «девальвация рубля, которая имеет место. Контракты заключаются в рублях», - подчеркнул глава «Самрук-Энерго».

В 2013 году Россия импортировала из Казахстана 3,9 млрд киловатт-часов электроэнергии.