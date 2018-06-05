Путин рассказал об условиях возвращения Крыма Украине

Российский президент в очередной раз озвучил тезисы о неконституционном перевороте в Украине, о защите русскоязычного населения и своих военных объектов в Крыму.

Президент России Владимир Путин исключил условия, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины.

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Об этом он заявил во время своего визита в Австрию в интервью местному каналу ORF, сообщает прес-служба Кремля.

Так, на вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине, Путин ответил: "Нет таких условий и быть не может".

Российский президент в очередной раз озвучил тезисы о неконституционном перевороте в Украине, о защите русскоязычного населения и своих военных объектов в Крыму.

"Когда на Украине произошёл антиконституционный вооружённый переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, – мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооружённых Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего всё началось", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему".