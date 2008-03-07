США заявляют о принципиальной поддержке Сержа Саркисяна

Представитель Госдепартамента США Мэтью БРАЙЗА заявил о принципиальной поддержке США премьер-министра Сержа САРКИСЯНА, победившего на президентских выборах 19 февраля в Армении.

Об этом сообщает информагентство «Новости-Армения», ссылаясь на пресс-службу главы правительства.

М.БРАЙЗА сказал, что он имел возможность лучше узнать С.САРКИСЯНА, обсуждать с ним вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений.

Говоря о введенном чрезвычайном положении и отметив, что оно не может длиться бесконечно, и сегодня необходимо направить усилия на решение этой проблемы, М.БРАЙЗА согласился с премьер-министром Армении, что ЧП - это инструмент, который позволяет ослабить напряженность и направить процессы в естественные русла.

Как сообщал УНИАН, по данным правоохранительных органов Армении, в результате массовых беспорядков в Ереване в ночь на 2 марта пострадали 165 человек, в том числе 117 полицейских и сотрудников внутренних войск, погибли 8 человек. В ходе беспорядков было сожжено 63 машины и ограблено 7 магазинов.

Беспорядки вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий премьер и лидер Республиканской партии С.САРКИСЯН. Сторонники другого фаворита избирательного процесса Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не согласились с таким решением ЦИК. С 1 марта указом Президента Армении в Ереване объявлено чрезвычайное положение сроком на 20 дней.