Песков о "воскресении" Бабченко: ничего не могу сказать

Официальный представитель президента не выразил никакой радости по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать новость о том, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Официальный представитель президента не выразил никакой радости по этому поводу, зато сразу заговорил об обвинениях, сообщает ТСН.

"Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", - признался Песков.

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Зато представительница МИД РФ Мария Захарова оказалась более красноречивой и рассказала о "пропагандистском эффекте" в спецоперации СБУ.

Напомним, вчера в полиции сообщили, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был застрелен у дверей квартиры, в которой он жил.

Сегодня стало известно, что Бабченко живой: СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.