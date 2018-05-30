"Удивительное дело": Вайнштейн 10 лет состоял в отношениях с женщиной, обвиняющей его в домогательствах

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании только одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию.

Адвокат американского кинопродюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брэфман заявил, что его подзащитный в течение 10 лет поддерживал интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной, в изнасиловании которой ему предъявили обвинения. Об этом сообщает NBC News.

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«Вайнштейна обвиняют в изнасиловании только одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию, как до, так и после якобы имевшего место инцидента», - сказал Брэфман.

По его словам, это «удивительное дело». Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн был отпущен из полицейского участка под залог.