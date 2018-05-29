Лавров назвал «игрой в русофобию» предложение выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе МН17

Глава МИД РФ посетовал, что следственная группа отвергает все многократно предоставляемые Россией документальные свидетельства, касающиеся сбития российским ракетным комплексом «Бук» малайзийского «Боинга» летом 2014 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «игрой в русофобию» предложение Австралии и Нидерландов выплатить компенсации родственникам погибших в результате сбития российским ракетным комплексом «Бук» малайзийского «Боинга» (рейс МН17) летом 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал на пресс-конференции в Минске.

По словам Лаврова, Россию как в деле об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей, так и в деле атаки на малайзийский самолет, обвиняют «бездоказательно».

«При этом отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это, как минимум, некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн «Алмаз-Антей», производитель комплексов «Бук» и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия. Всё это было проигнорировано. Звучали достаточно легковесные заявления о том, что радар просто не увидел ракету, потому что она очень быстро летела. У специалистов это не вызывает ничего, кроме улыбки», - заявил он.

Лавров добавил, что на пресс-конференции по поводу катастрофы малайзийского «Боинга» было заявлено, что расследование далеко не закончено и выявление виновных продолжается, но уже на этой стадии российская сторона должна согласиться на вступление в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размеров компенсации.

«Один в один логика, которая была применена в т.н. «деле Скрипалей», когда было сказано, что «весьма вероятно» это сделали русские, поэтому признайте свою вину, а расследование будем продолжать, и оно до сих пор не закончено.

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Такое искушение поиграть на русофобии, привлечь к себе внимание, отвлечь своё население и мировую общественность от тех проблем, которые сам испытываешь, – это совсем не та линия, которая требуется сегодня в международных отношениях», - отметил глав МИД РФ.

По его словам, если кто-то хочет подыгрывать нагнетающим конфронтацию кругам за океаном, то это печально.

«Мы с этим едва ли можем что-то сделать, кроме противопоставления этому твёрдой линии по отстаиванию своих интересов, правды, справедливости в международных отношениях, противодействия двойным стандартам и подтверждения нашей открытости к равноправному, взаимоуважительному, без каких-либо ультиматумов диалогу по всем без исключения вопросам», - добавил он.

При этом Лавров заявил, что в России чувствуют, что у серьёзных, солидных европейских стран, в том числе упомянутых Германии, Франции, Италии и целого ряда других, есть понимание ненормальности сложившейся атмосферы и того, что она была создана искусственно и напрасно.

«Однако «вода камень точит», «время лечит» – можно привести много подобных пословиц. Убеждён, что в конечном итоге необходимость договариваться, а не диктовать свои условия возобладает в умах и практических действиях западных политиков», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Нидерланды и Австралия 25 мая обратились к России с призывом вступить в переговоры, направленные на нахождение решения, которое бы позволило обеспечить справедливость в связи с огромными страданиями и ущербом, причиненным сбитием MH17.

25 мая высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала РФ признать свою ответственность в сбитии малайзийского самолета.