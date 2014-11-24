Финляндия передумала вступать в НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

Об этом он сообщил в интервью Washington Post, передает ZN.UA.

"Совершенно очевидно, что если Финляндия вступит в НАТО, то это, несомненно, навредит нашим отношениям (с Россией – ред.). Вы должны иметь в виду, что 1300 км – это длинная граница, и вы не держите ее закрытой. Наоборот - это "живая" граница", - сказал он.

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Он также выразил свою позицию и высказался против вступления его страны в НАТО. Однако при этом он отметил, что видит вступление в Альянс как "возможность". "Выбор должен быть открытым, потому что это тоже часть нашего баланса", - сказал он.

Ранее финский премьер Юрки Катайнен заявлял о том, что страна рассматривает возможность вступления в НАТО, и она не является нейтральной в украинско-российском конфликте.