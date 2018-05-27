В Британии отменили музыкальный фестиваль из-за смерти двух человек

Организаторы танцевального музыкального фестиваля Mutiny Festival решили отменить второй день шоу после смерти девушки и юноши.

Организаторы танцевального музыкального фестиваля Mutiny Festival в английском Портсмуте приняли решение об отмене второго дня шоу после смерти 18-летней девушки и 20-летнего юноши.

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Об этом пишет Европейская правда.

Двух посетителей фестиваля доставили в больницу, одна из них - в критическом состоянии. Еще 15 человек пожаловались на недомогание и требовали лечения.

Полиция не считает смерть девушки и парня подозрительными. Также отмечается, что эти инциденты не связаны между собой. Причина их смерти не уточняется.

Медики заявили, что некоторые пациенты имели симптомы, связанные с употреблением наркотиков. В то же время они не подтвердили, что все, кто обратился за помощью, употребляли наркотические средства.