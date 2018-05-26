ЕС призывает немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в России и оккупированном Крыму

Соответствующее заявление обнародовало Представительство ЕС в Украине в связи с продолжающимся нарушением прав и преследованием страной-агрессором украинских граждан.

Европейский Союз призывает немедленно освободить всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в Российской Федерации и на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

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"14 мая после четырех лет заключения режиссер Олег Сенцов, которого депортировали в восточную Сибирь, начал голодовку. Другой незаконно удерживаемый гражданин Украины Владимир Балух уже два месяца проводит голодную забастовку. Они выступили против незаконной аннексии Крымского полуострова. Они были осуждены с нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия судами, чью юрисдикцию ЕС не признает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необыкновенную тревогу вызывает количество крымских татар, которых преследуют и чьи права существенно нарушают.

"В дополнение к этому, 21 мая арестованы активисты Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Европейский Союз призывает придерживаться международных стандартов прав человека на полуострове, а также немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении Представительства ЕС.