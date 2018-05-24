США добиваются от Европы введения новых санкций против России – Financial Times

Евросоюз, как утверждается, оказался расколот из-за вопроса введения более жестких санкций против России.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на европейских союзников, чтобы склонить их к введению более жестких санкций против России.

Как сообщает Financial Times, в Вашингтоне свою позицию обосновывают тем, что промедление союзников мешает усилиям США по пресечению шагов Москвы, направленных на подрыв западных демократий.

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Отмечается, что делегация Госдепа США на этой неделе проводит встречу со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Лондоне, и поднимет этот вопрос, опасаясь, что Россия может попытаться использовать раскол между США и Европой в вопросе иранской ядерной сделки и планов Вашингтона по введению тарифа на импорт европейской стали, алюминия, и прочих товаров из ЕС.

«Нам необходимо работать с нашими европейскими партнерами, чтобы предпринимать больше мер против российской пагубной активности и предотвратить использование Россией любых чувствительных вопросов в отношениях между Европой и Соединенными Штатами», – заявил журналистам американский чиновник.

В то же время, в материале отмечается, что европейская сторона, вероятно, не будет впечатлена переговорами из-за относительно низкого уровня делегации, которая включает в себя технических экспертов, но страдает от нехватки открытой поддержки со стороны госсекретаря Майка Помпео.

Евросоюз, как утверждается, оказался расколот из-за вопроса введения более жестких санкций против России. Несколько европейских стран остались недовольны введенными в апреле санкциями США против российских олигархов, которые затронули, в том числе и их инвестиции.

Европейские дипломаты, тем временем, признали, что в ЕС не готовы следовать за более жестким подходом США к Москве, который предусматривает введение новых санкций.

Напомним, власти США 6 апреля ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны.

Среди пострадавших – олигархи Олег Дерипаска, Владимир Богданов и Виктор Вексельберг. Так в санкционные списки попали восемь команий, связанных с Дерипаской, в том числе "Русал".

Россиянам, оказавшимся в санкционных списках, запретили въезд в США, кроме того, активы на территории этой страны заморожены. В случае с компаниями, инвесторы должна избавиться от долговых бумаг и акций En+, "Русала" и группы "ГАЗ". Кроме того, до 5 июня они должны прекратить любые соглашения и разорвать контракты с 12 компаниями, список которых опубликован на сайте Минфина США.

В первый рабочий день после санкций, 9 апреля, акции российских компаний начали резко падать в цене. Акции "Русала" упали на бирже в Гонконге на 50%, компания предупредила о возможном техническом дефолте. Кроме того, резко подешевели почти все российские компании, торгующиеся на бирже в Лондоне. Также обвалился индекс Московской биржи и рубль. Дешевели не только компании, попавшие под санкции, но и другие.

В общей сложности по итогам понедельника более 50 российских бизнесменов потеряли совокупно почти 16 млрд долларов.