Путин осознал, что железный занавес для России станет путем деградации и развала
15:24, 23 ноября 2014Мир
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Путин заявляет, что путем изоляции Россия не пойдет "ни в коем случае".
REUTERS
Россия понимает пагубность железного занавеса и не пытается строить "новые заборы".
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".
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"И в истории других государств были периоды, когда страны пытались отгораживаться от остального мира, очень дорого за это заплатив. Практически деградацией и развалом. Мы ни в коем случае по этому пути не пойдем. И вокруг нас никто стенку не выстроит. Невозможно!" - говорит он.
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