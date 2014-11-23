Путин осознал, что железный занавес для России станет путем деградации и развала

Россия понимает пагубность железного занавеса и не пытается строить "новые заборы".

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

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"И в истории других государств были периоды, когда страны пытались отгораживаться от остального мира, очень дорого за это заплатив. Практически деградацией и развалом. Мы ни в коем случае по этому пути не пойдем. И вокруг нас никто стенку не выстроит. Невозможно!" - говорит он.