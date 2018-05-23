В России показали видео пуска ракет "Булава" в Белом море

12:36, 23 мая 2018
Мир
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Стрельба была выполнена из подводного положения / mil.ru

Об этом сообщает "РИА Новости". "Накануне головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба выполнялась из подводного положения", - сказано в сообщении.

На видео показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах.

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Отмечается, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.

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Теги: #Россия#ракета