В России показали видео пуска ракет "Булава" в Белом море

Были запущены четыре ракеты из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Минобороны РФ опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".

Об этом сообщает "РИА Новости". "Накануне головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба выполнялась из подводного положения", - сказано в сообщении.

На видео показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах.

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Отмечается, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.

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