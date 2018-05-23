Гарри и Меган: первый выход в свет после свадьбы (фото)
09:57, 23 мая 2018Мир
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Они приняли участие в чаепитии в Букингемском дворце, посвященном принцу Чарльзу.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вышли в свет в качестве семейной пары - они приняли участие в чаепитии в Букингемском дворце, посвященном принцу Чарльзу.
В честь 70-летнего юбилея принца Чарльза королевская семья проводит ряд торжественных мероприятий.
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Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.
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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл