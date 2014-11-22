ООН: в борьбе с эпидемией Эбола наметился прогресс

Таким был лейтмотив высказываний генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и руководителей организаций системы ООН на брифинге для журналистов по итогам совещания, проведенного ими в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Пан Ги Мун, в частности, отметил, что "кривая роста" эпидемии "начала снижаться", но в ряде мест усилия властей по-прежнему "не поспевают за заболеваемостью". Он, например, объявил, что срочно направляет главу Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен с группой специалистов в Мали.

Читайте такжеЧисло жертв лихорадки Эбола составило 5 420 человек

Сама Чен выступила перед журналистами в том же ключе. "Да, мы видим первые проблески надежды", - сказала она. Но "наблюдаем и новые области распространения заболевания", так что "надо сохранять бдительность", подчеркнула высокопоставленный специалист.