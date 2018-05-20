Йемен выпустил по Саудовской Аравии две баллистические ракеты
02:20, 20 мая 2018Мир
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Одну ракету перехватили, вторая упала в пустыне.
Иллюстрация / фото U.S. Air Force
Противовоздушные силы Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которую выпустил Йемен в сторону города Хамис-Мушайт на юге страны.
Об этом сообщил представитель коалиции арабских стран, передает ТСН с ссылкой на Al-Arabia.
По словам коалиции, повстанцы-хусити выпустили по территории Саудовской Аравии две ракеты. Вторая упала в пустыне, где не было людей. Как отмечает издание, последний раз Йемена выпустил ракеты во вторник, 15 мая.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля 20 человек погибли и около 45 получили ранения из-за бомбардировки Йемена Арабской коалицией.
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