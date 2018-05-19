В результате авиакатастрофы на Кубе погибло более 100 человек
Более 100 человек погибли в пятницу в результате крушения пассажирского Boeing 737 при взлете из международного аэропорта Хосе Марти в столице Кубы Гаване.
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Об этом сообщает CNN с ссылкой на государственные кубинские СМИ.
По словам государственной газеты «Гранма», три женщины-пассажира выжили в авиакатастрофе, однако находятся в критическом состоянии.
Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.
Самолет Boeing 737 выполнял внутренний рейс авиакомпании Cubana de Aviacion из Гаваны в Ольгин (город на востоке острова). Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. Рейс выполнялся иностранным экипажем.