В результате авиакатастрофы на Кубе погибло более 100 человек

22:19, 19 мая 2018
Мир
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Место падения самолета на Кубе / фото REUTERS

Более 100 человек погибли в пятницу в результате крушения пассажирского Boeing 737  при взлете из международного аэропорта Хосе Марти в столице Кубы Гаване.

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Об этом сообщает CNN с ссылкой на государственные кубинские СМИ.

По словам государственной газеты «Гранма», три женщины-пассажира выжили в авиакатастрофе, однако находятся в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

Самолет Boeing 737 выполнял внутренний рейс авиакомпании Cubana de Aviacion из Гаваны в Ольгин (город на востоке острова). Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. Рейс выполнялся иностранным экипажем.

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Теги: #самолет#авиакатастрофа#Куба