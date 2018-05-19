В Грозном группа неизвестных совершила попытку захвата церкви, есть жертвы
18:33, 19 мая 2018Мир
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В результате нападения был ранен один из прихожан, в перестрелке погибли двое полицейских, еще двое получили ранения.
В Грозном группа неизвестных совершила попытку захвата церкви / фото Beria911/twitter
В столице Чечни Грозном группа неизвестных совершила попытку нападения на церковь Архангела Михаила.
Как передает ТАСС, во время проведения спецоперации четверо нападавших были убиты.
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Сообщается, что группа неизвестных проникла в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате нападения был ранен один из прихожан. В перестрелке погибли двое полицейских, еще двое получили ранения.
Устанавливаются личности нападавших, место происшествия оцеплено полицией.
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