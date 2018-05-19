В Грозном группа неизвестных совершила попытку захвата церкви, есть жертвы

В результате нападения был ранен один из прихожан, в перестрелке погибли двое полицейских, еще двое получили ранения.

В столице Чечни Грозном группа неизвестных совершила попытку нападения на церковь Архангела Михаила. Как передает ТАСС, во время проведения спецоперации четверо нападавших были убиты. Читайте такжеВ российском Грозном загорелся 12-этажный жилой дом Сообщается, что группа неизвестных проникла в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате нападения был ранен один из прихожан. В перестрелке погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Устанавливаются личности нападавших, место происшествия оцеплено полицией.

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