Евровидение-2018: победитель прошлогоднего конкурса в Киеве Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми (видео)

03:32, 13 мая 2018
Мир
1071
Финал Евровидения 2018: Сальвадор Собрал спел в дуэте с Каэтану Велозу / rtve.es

В финале Евровидения 2018, которое состоялось в Лиссабоне, победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал спел с пятикратным обладателем премии "Грэмми" Каэтану Велозу.

12 мая в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2018, победу в котором одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

После выступления всех 26 участников финала и перед началом объявления результатов голосования жюри и зрителей в финале Евровидения 2018 выступил победитель Евровидения 2017 португалец Сальвадор Собрал.

Песню Amar Pelos Dois, которая принесла португальцу победу на Евровидении 2017 в Киеве, он исполнил в дуэте с легендарным бразильским певцом и композитором Каетану Велозу, который является пятикратным обладателем премии "Грэмми".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение-2018