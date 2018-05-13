Евровидение-2018: победитель прошлогоднего конкурса в Киеве Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми (видео)

Песню Amar Pelos Dois, которая принесла португальцу победу на Евровидении 2017 в Киеве, он исполнил в дуэте с легендарным бразильским певцом и композитором Каетану Велозу.

В финале Евровидения 2018, которое состоялось в Лиссабоне, победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал спел с пятикратным обладателем премии "Грэмми" Каэтану Велозу. 12 мая в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2018, победу в котором одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. После выступления всех 26 участников финала и перед началом объявления результатов голосования жюри и зрителей в финале Евровидения 2018 выступил победитель Евровидения 2017 португалец Сальвадор Собрал. Песню Amar Pelos Dois, которая принесла португальцу победу на Евровидении 2017 в Киеве, он исполнил в дуэте с легендарным бразильским певцом и композитором Каетану Велозу, который является пятикратным обладателем премии "Грэмми". Salvador Sobral canta de nuevo, esta vez con Caetano Veloso, y suena 'Amar pelos dois' #Eurovision#FinalEurovisionhttps://t.co/27h0VfUf8ipic.twitter.com/RcZoesSmwl — eurovision_rtve (@eurovision_tve) May 12, 2018

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