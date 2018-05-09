Евровидение-2018: в Лиссабоне состоялся первый полуфинал (фотогалерея)

01:42, 09 мая 2018
Мир
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Первый полуфинал Евровидения-2018 / фото Andres Putting

По его итогам в финал, который состоится 12 мая, прошли десять стран. Всего в первом полуфинале выступали конкурсанты из 19 стран.

Какими были выступления первой 10-ки финалистов можно на видео здесь.

Также мы подготовили для вас фотогалерею с первого полуфинала Евровидения-2018:

Евровидение-2018, первый полуфинал
Евровидение-2018, первый полуфинал /  © REUTERS
Евровидение-2018, первый полуфинал
Евровидение-2018, первый полуфинал /  © REUTERS
Айсель (Азербайджан) c песнею X My Heart
Айсель (Азербайджан) c песнею X My Heart /  © REUTERS
Айсель (Азербайджан) c песнею X My Heart
Айсель (Азербайджан) c песнею X My Heart /  © REUTERS
Ари Олафссон (Исландия) с песней Our Choice
Ари Олафссон (Исландия) с песней Our Choice /  © REUTERS
Ари Олафссон (Исландия) с песней Our Choice
Ари Олафссон (Исландия) с песней Our Choice /  © REUTERS
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time /  © REUTERS
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time /  © REUTERS
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time
Сеннек (Бельгия) с песней A Matter Of Time /  © REUTERS
Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall
Евгент Бушпепа (Албания) с песней Mall /  © REUTERS
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me /  © REUTERS
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me /  © REUTERS
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me
Миколас Йозеф (Чехия) с песней Lie to Me /  © REUTERS
Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old
Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old /  © REUTERS
Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old
Ева Засимаускайте (Литва) с песней When We’re Old /  © REUTERS
Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY
Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY /  © REUTERS
Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY
Нетта Барзилай (Израиль) с песней TOY /  © REUTERS
ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER
ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER /  © REUTERS
ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER
ALEKSEEV (Беларусь) с песней FOREVER /  © REUTERS
Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza
Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza /  © REUTERS
Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza
Элина Нечаева (Эстония) с песней La Forza /  © REUTERS
EQUINOX (Болгария) с песней Bones
EQUINOX (Болгария) с песней Bones /  © REUTERS
EQUINOX (Болгария) с песней Bones
EQUINOX (Болгария) с песней Bones /  © REUTERS
Eye Cue (Македония) с песней Lost and Found
Eye Cue (Македония) с песней Lost and Found /  © REUTERS
Eye Cue (Македония) с песней Lost and Found
Eye Cue (Македония) с песней Lost and Found /  © REUTERS
Франко (Хорватия) с песней Crazy
Франко (Хорватия) с песней Crazy /  © REUTERS
Франко (Хорватия) с песней Crazy
Франко (Хорватия) с песней Crazy /  © REUTERS
Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You
Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You /  © REUTERS
Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You
Сезар Семпсон (Австрия) с песней Nobody But You /  © REUTERS
Янна Терзи (Греция) с песней Oneiro Mou
Янна Терзи (Греция) с песней Oneiro Mou /  © REUTERS
Янна Терзи (Греция) с песней Oneiro Mou
Янна Терзи (Греция) с песней Oneiro Mou /  © REUTERS
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters /  © REUTERS
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters /  © REUTERS
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters
Саара Аалто (Финляндия) с песней Monsters /  © REUTERS
Севак Ханагян (Армения) с песней Qami
Севак Ханагян (Армения) с песней Qami /  © REUTERS
Севак Ханагян (Армения) с песней Qami
Севак Ханагян (Армения) с песней Qami /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones
ZiBBZ (Швейцария) с песней Stones /  © REUTERS
Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together
Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together /  © REUTERS
Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together
Райан О'Шонесси (Ирландия) с песней Together /  © REUTERS
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego /  © REUTERS
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego /  © REUTERS
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego
Элени Фурейра (Кипр) с песней Fuego /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting

Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая.

Как сообщал УНИАН, в столице Португалии завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. Так, в финале песенного конкурса Евровидение-2018 выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

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Теги: #Евровидение#Евровидение-2018