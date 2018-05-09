Евровидение-2018: в Лиссабоне состоялся первый полуфинал (фотогалерея)
01:42, 09 мая 2018Мир
41
В Лиссабоне определились первые финалисты песенного конкурса Евровидение-2018
Первый полуфинал Евровидения-2018 / фото Andres Putting
Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.
По его итогам в финал, который состоится 12 мая, прошли десять стран. Всего в первом полуфинале выступали конкурсанты из 19 стран.
Какими были выступления первой 10-ки финалистов можно на видео здесь.
Также мы подготовили для вас фотогалерею с первого полуфинала Евровидения-2018:
Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая.
Как сообщал УНИАН, в столице Португалии завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. Так, в финале песенного конкурса Евровидение-2018 выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018