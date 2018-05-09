Евровидение-2018: в Лиссабоне состоялся первый полуфинал (фотогалерея)

В Лиссабоне определились первые финалисты песенного конкурса Евровидение-2018

Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

По его итогам в финал, который состоится 12 мая, прошли десять стран. Всего в первом полуфинале выступали конкурсанты из 19 стран.

Какими были выступления первой 10-ки финалистов можно на видео здесь.

Также мы подготовили для вас фотогалерею с первого полуфинала Евровидения-2018:

Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая.

Как сообщал УНИАН, в столице Португалии завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. Так, в финале песенного конкурса Евровидение-2018 выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.