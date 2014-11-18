Главред "Эха Москвы" намерен выкупить радиостанцию у "Газпром-Медиа"
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов до конца года подготовит предложение по покупке радиостанции.
Об этом он заявил на встрече с коллективом, в которой также принял участие председатель совета директоров "Газпром-медиа" Михаил Лесин, сообщает РБК.
На встрече с коллективом Лесин рассказал, что Венедиктов ранее уже высказывал намерение купить радиостанцию. «Алексей Алексеевич заявлял, что готов купить радиостанцию, но цену не называл. Предложения не было», – пояснил он.
В свою очередь Венедиктов ответил, что готов оформить предложение до конца текущего года. «До конца 2014 года оформим и, исходя из цены лицензии, сформируем предложение от миноритарных акционеров», – сказал главный редактор радиостанции.
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Говоря о стоимости «Эха Москвы», Лесин пояснил, что сегодня стоимость радиостанции формируется исходя из стоимости частоты. «Лицензии нынче дорогие», – заметил он, добавив, что «станций, стоимость которых формировалась исходя из мультипликатора, практически нет».
После окончания встречи с журналистами Лесин пригласил Венедиктова на новую встречу 19 ноября.
Также после встречи с журналистами стало известно, что заседание совета директоров радиостанции может быть перенесено.