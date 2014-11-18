Премьер Израиля приказал снести дома участников нападения на синагогу

В обращении к нации глава правительства пообещал принять ”как оборонительные, так и атакующие меры”, чтобы остановить волну насилия, в последний месяц захлестнувшую 800-тысячный город, объявленный израильтянами своей единой и неделимой столицей, сообщает РИА Новости.

”Я дал указание уничтожить дома террористов, совершивших это убийство, а также ускорить разрушение домов тех, кто совершил предыдущие теракты”, - заявил Нетаньяху.

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Снос палестинских домов в наказание за причастность их владельцев к терактам Израиль широко практиковал во время ”второй интифады” - вооруженного палестинского восстания первой половины 2000-х годов.

По оценкам правозащитников, с 2001 года по февраль 2005 года, когда от этой меры отказались, было разрушено свыше 660 построек. Практика была возобновлена минувшим летом в ответ на похищение и убийство палестинскими боевиками трех израильских подростков на Западном берегу реки Иордан.

”Надо ужесточить наказание против подстрекателей, а также объявить вне закона подстрекательские организации. Я дал указание усилить охрану определенных районов Иерусалима, применять как оборонительные, так и атакующие меры”, - отметил премьер.

Местные телеканалы сообщили об установке блокпостов и досмотрах транспорта на выездах из арабских кварталов Иерусалима, расширении полицейского присутствия в городе, наборе добровольцев-дружинников.

Теракт в синагоге в разгар утренней молитвы унес жизни четырех раввинов - выходцев из США и Великобритании. Нападавшими оказались двое молодых арабов из Восточного Иерусалима. Они погибли в перестрелке с полицией.

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Атака на молельный дом продолжила череду нападений на израильтян на националистической почве, которые за последний месяц произошли в Иерусалиме, Тель-Авиве и на Западном берегу реки Иордан. Не считая погибших в синагоге, жертвами террористов, таранивших остановки общественного транспорта или использовавших холодное оружие, стали пятеро израильтян и студентка из Эквадора.