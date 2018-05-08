Несмотря на возражения, Трамп планирует вывести США из соглашения с Ираном - СМИ

Под руководством Трампа США могут возобновить все отмененные ранее санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп сказал главе Франции Эммануэлю Макрону утром 8 мая, что планирует объявить о выходе США из соглашения с Ираном. Таким образом Трамп может перечеркнуть одно из главных достижений своего предшественника Барака Обамы.

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Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источник. Также сообщается, что США готовятся возобновить все отмененные ранее санкции против Ирана и ввести дополнительное экономическое давление.

Ранее Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне. В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными. Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.

Как сообщал УНИАН, ранее Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.