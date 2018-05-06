Выход США из ядерной сделки с Ираном грозит войной - президент Франции

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, президент Франции убеждал его не отказываться от этого договора.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, передает Би-Би-Си.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - сказал Макрон. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, президент Франции убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными.

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Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры.

Трамп же называет сделку безумной и грозит выйти из нее, если Конгресс и европейские союзники к 12 мая не подготовят изменения в положения договора и не исправят серьезные недостатки, которые, по убеждению Трампа, в нем присутствуют.

Дональд Трамп также пригрозил вернуть ранее снятые санкции в отношении Ирана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Он показал карты и иллюстрации, которые, по его словам, является доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами. Кроме того, Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу.