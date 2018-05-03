Пентагон заявил о попытках ослепить летчиков ВВС США китайскими лазерами

В китайском посольстве в Вашингтоне и министерстве обороны Китая не прокомментировали данную информацию.

В Пентагоне заявили, что китайские военные предпринимают попытки ослепить летчиков ВВС США на военной базе в Джибути с помощью лазера.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Эти инциденты неудивительны, поскольку они представляют собой действия, не связанные с войной, но указывают на грубую, преднамеренную небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм», — заявил Трей Микс, бывший полковник Тихоокеанского командования ВВС США.

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В китайском посольстве в Вашингтоне и министерстве обороны Китая не прокомментировали данную информацию.

Ранее СМИ сообщили, что власти Китая тайно перебросили ракетные комплексы на спорные острова в Южно-Китайском море.