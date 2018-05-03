Трамп отрицает, что порноактрисе заплатили за молчание из предвыборных средств

16:31, 03 мая 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что деньги, заплаченные за молчание порноактрисы Стефани Клиффорд (Stormy Daniels), поступили не из средств его предвыборного штаба.

"Деньги с предвыборной кампании или пожертвования на эту кампанию, не играли никакой роли в этой транзакции", - написал он на своей странице в Twitter в четверг, 3 мая.

Ранее сообщалось, что Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Клиффорд за то, чтобы она отказалась от распространения, как выразился американский президент, "ложных и вымогательских обвинений" по поводу внебрачной связи с ним.

Клиффорд и Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Позднее Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов.

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Клиффорд весной подала иск против Трампа. Она требует признать недействительным соглашение о конфиденциальности. Женщина также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США.

Помимо этого, она утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания о романе с Трампом. Клиффорд опубликовала его фоторобот, а Трамп в своем Twitter заявил, что такого человека не существует. Тогда порноактриса подала против президента еще один иск - о клевете.

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Теги: #деньги#Дональд Трамп#Стефани Клиффорд