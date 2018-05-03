Трамп отрицает, что порноактрисе заплатили за молчание из предвыборных средств

Деньги за молчание Stormy Daniels не были выплачены из средств предвыборного штаба, утверждает президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что деньги, заплаченные за молчание порноактрисы Стефани Клиффорд (Stormy Daniels), поступили не из средств его предвыборного штаба.

"Деньги с предвыборной кампании или пожертвования на эту кампанию, не играли никакой роли в этой транзакции", - написал он на своей странице в Twitter в четверг, 3 мая.

Ранее сообщалось, что Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Клиффорд за то, чтобы она отказалась от распространения, как выразился американский президент, "ложных и вымогательских обвинений" по поводу внебрачной связи с ним.

Клиффорд и Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Позднее Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов.

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Клиффорд весной подала иск против Трампа. Она требует признать недействительным соглашение о конфиденциальности. Женщина также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США.

Помимо этого, она утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания о романе с Трампом. Клиффорд опубликовала его фоторобот, а Трамп в своем Twitter заявил, что такого человека не существует. Тогда порноактриса подала против президента еще один иск - о клевете.