Сгоревшие авто, разгромленные витрины и 200 задержанных: в Париже на Первомай прокатились беспорядки (фото)

В столице Франции пострадали несколько человек.

Во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.

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Профсоюзы недовольны реформами президента страны Эммануэля Макрона, во время мероприятия беспорядки устроили крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пишет ВВС со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, в акции приняли участие около 1 тысячи 200 человек в масках и капюшонах, чтобы разогнать дебоширов применялся слезоточивый газ и водометы.

В профсоюзах утверждают, что в Париже в акции приняли участие около 55 тысяч мирных демонстрантов, а в полиция насчитала их приблизительно 20 тысяч.