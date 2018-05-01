В Москве на первомайской демонстрации задержали активистов с плакатами о психических расстройствах (фото)

У некоторых из задержанных есть инвалидность, психические и ментальные расстройства.

В Москве в ходе первомайской демонстрации полиция задержала колонну психоактивистов, которые несли в руках плакаты, посвященные правам людей с психическими расстройствами.

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Как сообщает ОВД-Инфо, силовики задержали по меньшей мере 25 человек. По словам одной из задержанных – Анастасии Медведевой, полицейские грубо задерживали участников колонны - хватали и выталкивали людей, вырывали плакаты из рук.

Собеседница журналистов отметила, что у некоторых из задержанных есть инвалидность, психические и ментальные расстройства. Среди задержанных также были две несовершеннолетние девушки.

Отмечается, что в участке полицейские заявили, что проведенная активистами акция не соответствует цели мероприятия. Каждого задержанного вызывали на опрос по одному.

По состоянию на 13:30 полиция отпустила всех задержанных из отдела по Басманному району. В отделе в Таганском районе все еще находится 17 человек.

Накануне, 30 апреля, в Москве прошла согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России.