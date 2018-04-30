В США умер основатель культового фестиваля Burning Man

Первую небольшую статую человека Харви сжег на пляже в Сан-Франциско в 1986 году.

Ларри Харви, основатель фестиваля современного искусства Burning Man, который с 1986 года ежегодно проходит в США, умер в Сан-Франциско в возрасте 70 лет.

Как передает Би-би-си, в начале апреля Харви перенес обширный инсульт и скончался в субботу утром в окружении семьи, говорится в заявлении на сайте фестиваля.

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"Для всех нас, кто знал или работал с ним, он был ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, подстрекателем, наставником и в какой-то момент водителем такси", - написал исполняющий обязанности генерального директора фестиваля Мэриэн Гуделл.

Всемирно известный контркультурный фестиваль каждый август собирает в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада до 70 тысяч человек. Его участники представляют огромные художественные инсталляции - фигуры людей или, например, Троянского коня или космической станции.

Кульминацией фестиваля становится сожжение огромной деревянной статуи человека (Burning Man - в переводе "горящий человек").

Первую небольшую статую человека Харви сжег на пляже в Сан-Франциско в 1986 году, а спустя четыре года участников ставшего ежегодным мероприятия стало заметно больше, и они решили собираться подальше от людей в пустыне.