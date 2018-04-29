Глава Пентагона высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР

Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР.

Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Как отмечается, стороны «выразили серьезную приверженность дипломатическому решению, которое приведет к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США», - добавила Уайт.

Она также подчеркнула, что «обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации КНДР».