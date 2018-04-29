Глава Пентагона высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР
01:30, 29 апреля 2018Мир
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Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США
Джеймс Мэттис / REUTERS
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг КНДР.
Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Как отмечается, стороны «выразили серьезную приверженность дипломатическому решению, которое приведет к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».
«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США», - добавила Уайт.
Она также подчеркнула, что «обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации КНДР».
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