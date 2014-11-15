В московском метро задержали мужчину с болванками минометных мин

Сотрудники полиции задержали сегодня на станции "Коломенская" в московском метро мужчину, у которого в личных вещах было обнаружено две пустых болванки минометных мин времен Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ сообщили, что станция "Коломенская" была закрыта из-за угрозы взрыва.

По словам источника, никакой угрозы взрыва на станции нет. "Данные снаряды не представляют никакой угрозы. Станция метро работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

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