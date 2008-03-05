Президент Армении не успокоится, пока не накажет организаторов ”беспорядков”

Президент Армении Роберт КОЧАРЯН заявляет, что все виновные в беспорядках в Ереване будут наказаны, передает ИА «Новости-Армения».

«Каждый должен понести то наказание, которое заслужил своими действиями. В первую очередь должны быть наказаны организаторы, которые своими действиями довели до того, что митингующие превратились в неуправляемую толпу», - сказал Р.КОЧАРЯН.

По его словам, особое отношение будет проявлено к тем, кто использовал оружие и взрывчатые вещества.

Президент отметил, что призыв полиции о добровольной сдаче участников беспорядка поможет быстрее восстановить полную картину событий и предоставить обществу исчерпывающую информацию.

Кроме этого, Р.КОЧАРЯН отметил, что не видит необходимости в продлении или в сокращении сроков чрезвычайного положения в Ереване.

«В первую очередь до снятия ЧП нужно быть уверенным в том, что беспорядки не повторятся. Сегодня такой уверенности нет, поскольку местонахождение организаторов беспорядков еще неизвестно», - сказал он.

«Пока у нас нет уверенности в том, что подобные инциденты не повторятся, и это может привести к дополнительной угрозе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным правоохранительных органов Армении, в результате массовых беспорядков в Ереване в ночь с 1 на 2 марта пострадали 165 человек, в том числе 117 полицейских и сотрудников внутренних войск, погибли 8 человек. В ходе беспорядков было сожжено 63 машины и разворованы 7 магазинов.

Беспорядки вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, согласно которым, победу одержал действующий премьер и лидер Республиканской партии Серж САРКИСЯН. Сторонники другого фаворита избирательного процесса Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА не согласились с таким решением ЦИК. После начала беспорядков власти Армении ввели в республике чрезвычайное положение.

С 1 марта указом Президента Армении в Ереване объявлено чрезвычайное положение сроком на 20 дней.