В России хотят уголовно наказывать за выполнение санкций США

Уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

Госдума РФ разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, передает "РИА Новости". Он заявил, что его могут принять до конца весенней сессии.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - заявил Исаев.

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По его словам, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, для юридических лиц предлагается ввести штрафы - штрафы могут быть "достаточно высокие".

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов. Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. Также были введены санкции в отношении 15 российских компаний.