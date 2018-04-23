Чуть не размозжила голову: в Польше девушка в шутку толкнула подругу под автобус (видео)

Теперь девушке, которая в шутку толкнула подругу под автобус, может грозить срок.

Девушка из Чеховице-Дзедзице, Польша, упала под колеса автобуса после того, как подруга в шутку толкнула ее.

Шутка чудом не закончилась трагедией, судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения.

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Как можно увидеть на записи, автобус проезжает в нескольких сантиметрах от головы упавшей девушки. В этот момент толкнувшая ее подруга в ужасе замирает, а затем спешит обнять ее после того, как та поднялась на ноги.

По данным местных СМИ, девушку уже оштрафовали на 300 злотых, однако в полиции считают, что этого недостаточно - ей может быть предъявлено обвинение в действиях, которые повлекли за собой угрозу для жизни. В таком случае ей "светит" тюрьма.

Ранее на юге Польши в районе города Жоры попал в ДТП пассажирский автобус с украинскими номерами, который возвращался из Праги.