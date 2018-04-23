Минобороны Армении о переходе военных на сторону митингующих: это незаконно и недемократично

15:21, 23 апреля 2018
Мир
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Протесты в Ереване / REUTERS

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Как говорится в сообщении на сайте ведомства, солдаты, согласно закону, ограничены в праве участвовать в массовых собраниях.

К тому же, отмечают в Минобороны, переход военных на сторону митингующих вовлекает Вооруженные силы в политические процессы, что нарушает один из ключевых принципов демократии.

Как сообщал УНИАН, в Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие.

Сегодня, 23 апреля, часть военных перешла на сторону протестующих, а Пашинян был освобожден из-под стражи.

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Новость в сюжете: Протесты в Ереване
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