Журналист рассказал о частной пыточной у "повара Путина"

По словам журналиста, фейсбучных троллей за плохую работу сажают на подвал.

У хозяина фабрики троллей в Ольгино, "повара Путина" Евгения Пригожина есть своя частная пыточная.

Она расположена в отеле "Трезини", на Университетской набережной, дом 21-23, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

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"Туда сажают тех, кто в порыве служения родине немножко не уследил за своими руками и украл у хозяина бабла больше, чем могло было бы быть прощено. Мера дисциплинарного воздействия, так сказать", - говорится в его сообщении.

"Прошел через пыточную и один из кураторов Ольгино. Раньше подвал обслуживали бывшие менты, но им работа искать по городу людей и пытать потом на подвале или избивать оппозиционеров по подворотням не пришлась по вкусу, поэтому меняют их теперь на уголовников. А они вот немножко бунтуют", - добавил Бабченко.

Ранее СМИ сообщали, что в нескольких странах Африки, где в ближайшие год или два должны состояться выборы, российские политтехнологи проводят мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования.