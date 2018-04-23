РФ не собирается давать США гарантии невмешательства в выборы

"Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил спецпредставитель президента РФ.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских заявил, что РФ не собирается давать США гарантий того, что в американские выборы не будет происходить вмешательства.

Об этом сообщает "Коммерсант". "По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил он.

Издание поинтересовалось у Крутских, как он относится к заявлению посла США в РФ о том, что Штаты готовы будут вернуться к вопросу переговоров о кибербезопасности, если в ноябре в выборах в Конгресс не зафиксируют российских вмешательств. По его словам, у России нет никакого желания насолить американцам и это "не в рамках национальных интересов".

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"Без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика и даже бизнесмена... Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке. В этом контексте я рассматриваю и слова посла США Джона Хантсмана. Потому что если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной", - заявил Крутских.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook находится в состоянии "гонки вооружений" с поддерживаемым Россией группами, которые используют социальную сеть для манипулирования выборами и общественным мнением.